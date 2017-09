İnternetin ən təhlükəli insanının ADI AÇIQLANDI – müğənni Avril Lavin

McAfee şirkətinin kibertəhlükələr sahəsinin ekspertləri internetdə ən təhlükəli personajın adını açıqladılar.

Publika.az bildirir ki, bu haqda Associated Press məlumat yayıb.

Kanada müğənnisi Avril Lavinin adına olan zərərverici proqramlar şəbəkədə ən çox yayılanlardır.

McAfee mütəxəssisləri tərəfindən keçirilmiş analizin nəticələrinə görə, kibercinayətkarlar virusu daha çox bu müğənninin adı ilə yayırlar. Axtarış sistemi onun adı ilə - məsələn “Avril Lavin MP3” yazaraq edilən sorğularda istifadəçiləri 22 faiz ehtimalla virus saytına gətirib çıxarır.

Eyni zamanda, ilin ən “zəhərli” məşhurlarıın siyahısına müğənnilər Bruno Mars, Castin Biber, Zeyn Malik, Selina Dion, Keti Perri və Beyonse da düşüb. Şirkət istifadəçilərə əsasən “Avril Lavin” adı ilə axtarış edərkən düşəcəyi zərərli saytlardan qorunmağı məsləhət görür.

Zaur H.

