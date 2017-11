Müğənni Elvin Abdullayev Könül Kərimovanın repertuarından oxuyub. Lent.-ın məlumatına görə, ifa,; “Dünya bizim dünyadır” mahnısını yeni aranjimanda səsləndirib: “Dinləyicilər bu mahnını Könül Kərimovanın ifasında eşidiblər. Mən də buna fərqli rəng qatmaq istədim” deyə, Elvin bildirib.

Qeyd edək ki, bəstənin sözləri Xanım İsmayılqızına, musiqisi Cabbar Musayevə məxsusdur.

