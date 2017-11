Kosta-Rikada son 1 saat ərzində 2 zəlzələ qeydə alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, birinci yeraltı təkanlar 19 kilometr dərinlikdə 3,6 bal gücündə baş verib.

Bir qədər sonra növbəti yeraltı təkanlar yenə Kosta-Rika və San Josedən 84 kilometr məsafədə qeydə alınıb.

Yerli Seysmoloji Mərkəzin verdiyi məlumata görə, bu dəfə zəlzələ 3,8 bal gücündə olub.

Milli.Az

