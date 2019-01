Bakıda kafe yanıb.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Nizami rayonunda ümumi sahəsi 100 m² olan ikimərtəbəli tikilinin (kafe kimi fəaliyyət göstərir) birinci mərtəbəsində yerləşən mətbəxin lambirdən ibarət tavanı 10 m² sahədə yanıb.

Tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

