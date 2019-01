Əvvəl sevgilisi, sonra keçmiş əri ilə görüşdü - Fotolar

Meray Keri əkizlərinin atası Niko Kennonomla ayrıldıqdan sonra dost münasibətini davam etdirir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Axşam.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda Brayan Tanakoyla eşq yaşayan müğənni bayramı da onunla keçirib.



Hətta Meray övladları Monro, Morokka və keçmiş ərini də tək qoymayıb. 48 yaşlı müğənni əvvəlcə sevgilisi ilə bir araya gəlib və alış-verişə yollanıb. Daha sonra isə Meray Los-Ancelesə gedib. Uşaqları və Niklə bir araya gənən ifaçı bayramı evdə qeyd edib.

