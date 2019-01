Elmə məlum olmayan canlı tapılıb - FOTO

Avstraliyanın okean sahillərində yeni canlı aşkarlanıb.

Metbuat.az sputnik.az-a istinadən xəbər verir ki, Avstraliyanın Brum kəndinin sahillərində böyük ağzı olan və onlarla əlləri olan dəniz canlısı tapılıb.

Travis Pover adlı şəxs dəniz sahilində gəzən zaman bu heyvana rast gəlib. O, bu canlının nə olduğunu bilmədiyi üçün onu mütəxəssislərə aparmaq qərarına gəlib.

Avstraliyanın Brum kəndinin sahillərində tapılan böyük ağzı və onlarla əlləri olan dəniz canlısı

Pover deyib ki, öncə bu canlının öncə ölü və zəhərli olduğunu düşünüb: "Çünki hərəkət etmirdi və solğun rəngi var idi".

