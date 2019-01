DİQQƏTLİ OLUN!: ​Satıcıların tərəzi oyunu - VİDEO

Bəzi satıcılar bazarda əhalini tərəzilər vasitəsilə aldatmağa davam edirlər. İddilara görə, hazırda bazarlarda qoyulan tərəzilər elektron olsa da, satıcılar tərəfindən müdaxiləyə məruz qalır. Bundan çıxış yolu kimi alıcıların bir qismi özü ilə cib tərəzisi gəzdirir və aldığı malı yenidən çəkərək, nə qədər aldadıldığının fərqinə vara bilir.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

