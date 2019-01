Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşları təltif edilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, “ASAN xidmət” işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə və dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Mehdiyev Ülvi Ramiz oğlu

Batıyeva Labidə Həsən qızı

Cəfərli Azad Məhyəddin oğlu

Cəfərov Elxan Müsafir oğlu

Hüseynova Nazənin Şahin qızı

İsayev Elman Rəhman oğlu

Orucov Novruz Elman oğlu

Sabirli Ramal Seyidbaba oğlu

Salmanov Ceyhun Akif oğlu

Zeynalova Zərnigar Vasif qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Cəfərov Elvin Rasim oğlu

Cəfərov Fariz Tahar oğlu

Elçiyev Rüfət Vaqif oğlu

Əliyev Əbdül Nəcəf oğlu

Fətullayev Murad Həsən oğlu

Hacıyev Cahangir Qəhrəman oğlu

Hətəmov Xətai Sevindik oğlu

Hüseynli Lalə Məhərrəm qızı

Xəlilova Ulduzə Tofiq qızı

Xudaverdiyev Məhəmmədəli Bayram oğlu

Qarayev Fuad Firdovsi oğlu

Qasımov Adil Nazim oğlu

Mehtiyeva Nərmin Tərlan qızı

Muxtarov Vidadi Babaxan oğlu

Musavi Emin Qabil oğlu

Mustafazadə Turqud Ramiz oğlu

Tağı-zadə Tağı Xalid oğlu.

