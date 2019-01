Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan birmərtəbəli 6 otaqlı evin damında tikilmiş taxta konstruksiyadan ibarət köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları 10 m² sahədə yanıb.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, yanğın zamanı 1 nəfər xəsarət alıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

