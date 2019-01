Şağanda avtomobil 64 yaşlı piyadanı vurdu

Bakının Xəzər rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, ötən gecə saat 23:30 radələrində Şağan qəsəbəsində avtomobil yaşlı kişini vurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan piyada 3 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırılıb.

Xəstəxanadan Trend-ə bildiriblər ki, xəsarət alan şəxs 1955-ci il təvəllüdlü Natiq Kamil oğlu Məmmədovdur.

Qeyd olunub ki, bədəninin müxtəlif nahiyələri əzilsə də, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur və müayinədən sonra evə buraxılıb.

