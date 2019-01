Ronaldo "Globe Soccer Awards"un versiyasına görə 2018-ci ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

"Yuventus" klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldo "Globe Soccer Awards"un versiyasına görə 2018-ci ilin ən yaxşı futbolçusu adına laiq görülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mükafatlandırma mərasimi Dubayda keçirilib. Qeyd edək ki, futbolçu bu mükafatı sayca beşinci dəfə alır, bu da rekord göstəricidir.

Mərasimdə həmçinin bir neçə başqa nominasiya üzrə də mükafatlar verilib:

"Ən yaxşı məşqçi karyerası" - Fabio Kapello

"İlin ən yaxşı qolu" - Ronaldonun ÇL-nın 1/4 finalında "Yuventus"un qapısına vurduğu qol

"İlin futbol klubu" - "Atletiko Madrid"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.