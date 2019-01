"Eurovision 2011" qalibi Nigar Camal geyimi ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun sarı libas geyinən ifaçı fotosunu İnstaqram səhifəsində yerləşdirib.

Nigarın şəkildəki libası izləyiciləri tərəfindən tənqid olunub.

