Ötən il Təhsil Nazirliyinə xarici ali təhsil ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) məqsədilə 3 min 366 müraciət daxil olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlki illərdən icrası başa çatdırılmayan müraciətlər də daxil olmaqla, keçən il ümumilikdə 3 min 269 sənədin icrası yekunlaşdırılıb. Onlardan 2 min 365 müraciət müsbət cavablandırılıb.

