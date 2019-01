“ABŞ-a gedərkən mədəniyyət şokunu keçirənə qədər özümlə apardığım milli mətbəximizin şirniyyatlarını yeməyib amerikalılara dadızdıraraq, onların reaksiyalarını lentə aldım. Ümid edirəm ki, bu eksperiment sizin xoşunuza gələcək”.

Metbuat.az bildirir ki, Oxu.Az-ın məlumatına görə, bu fikirlər ADA Universitetinin tələbəsi Cavanşir Həsənəliyə aiddir.

O, ABŞ-da olarkən amerikalılara paxlava yedirdərək onların reaksiyasını öyrənmək istəyib və bu görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb:

