Çəkilərini artırmaq üçün hər şey yeyirlər - Qəribə ənənə

Qərbi Afrika ölkəsi Moritaniyada gənc qızlar gündə 16 kalori qəbul etməyə məcburdurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, səbəbi isə bu ölkədə artıq çəkili olmanın zənginlik və gözəllik əlaməti olaraq qəbul edilməsidir. Burada kişilər çəkisi az olan qızlarla evlənmək istəmədiyi üçün evlənmə yaşına çatmış qızlar çəkilərini artırmaq üçün hər şeyi yeyirlər.

İlin “Qidalanma mövsümü” adlandırdıqları dövrlərdə qadınlar gözəlləşmək üçün bol-bol yeməli və çəkilərini artırmalıdırlar.

Kökəlməyə çalışan bir çox qız uşaqları ağır qidalanma üzündən həyatını itirsə də, qadınlar bu qorxunc ənənənəyə davam edir.

