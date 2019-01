Rusiya və İran Xəzər dənizində birgə hərbi təlimlər keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun dəniz qüvvələrinin komandanı, admiral Hüseyn Hanzadi bildirib.

Onun sözlərinə görə, birgə təlimlər taktiki-xilasetmə və dəniz piratçılığına qarşı əməliyyatlardan ibarət olacaq. Hanzadi təlimlərin vaxtını açıqlamayıb.

