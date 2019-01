İki qardaşın arvadları fahişəlik edərkən tutuldular - Polisi təəccübləndirən ŞOK ƏMƏL - FOTO

Türkiyənin Mersin vilayətində fahişəliyə qarşı təşkil edilən əməliyyat zamanı tükürpədici faktın üstü açılıb.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pul müqabilində yad kişilərlə cinsi əlaqəyə girərkən yaxalanan 3 qadından elti (bir ailənin gəlinləri) olduqları üzə çıxan ikisi saxlanılıb.

İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları olay qarşısında çaşqınlıqlarını gizlədə bilməyiblər. Hər 3 qadını ərazidəki binlardan birinin 3-ncü mərtəbəsindəki mənzildə fahişəliklə məşğul olarkən yaxalanıblar.

Əməliyyat zamanı 37 yaşlı H.Ö. adlı kişi ilə cinsi əlaqədə olarkən saxlanılan N.A. (30), Z.A. (34) və G.A. (21) polis idarəsinə aparılıblar.

H.Ö. və G.A sərbəst buraxılıb. Bir ailənin gəlini olduqlarını və pul müqabilində cinsi əlaqəyə girdiklərini etiraf edən iki gəlin isə məhkəmənin qərarı ilə azadlıqdan məhrum ediliblər.



