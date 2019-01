Azərbaycanlı məşhurların arxiv GÖRÜNTÜLƏRİ yayıldı

Müğənni Səidə Sultan sosial şəbəkədə tanınmış həmkarları ilə arxiv görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur sənətçinin Xalq artistləri Aygün Kazımova, Zülfiyyə Xanbabayeva, Faiq Ağayev, habelə Natavan Həbibi, Röya Ayxan, Elnur Məmmədova və başqaları ilə köhnə fotoları maraq doğurub.

“Çox insan köhnə şəkillərinə baxmağı xoşlamır. Bu fotolar köhnə olsa da, ən gözəl, ən səmimi günləri xatırladır. Sənətə gəldiyim ilk illərdə estrada da peşəkar ifaçılarla yollarımın kəsişməsi çox gözəldir” , - deyə Səidə Sultan paylaşdığı fotoya qeyd edib.

