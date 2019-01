Gəncədə xəstəxanada yanğın: 1 nəfər tüstüdən zəhərləndi

Gəncədə xəstəxana yanıb.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, şəhərin Nizami rayonunda xəstəxananın yerləşdiyi ümumi sahəsi 280 m² (hər mərtəbəsi 140 m²) olan, taxta konstruksiyalardan ibarət ikimərtəbəli binanın (iki korpusdan ibarətdir) birinci korpusunun 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 12 m² olan otağın tavanı 3 m² sahədə, 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 20 m² olan otağın döşəməsi 1 m² sahədə yanıb.

Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Yanğın zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib.

2 gün yağış, qar yağacaq - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.