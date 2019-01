Bakıda güclü külək Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının işinə təsir etməyib.

Bu barədə Metbuat.az-a aeroportdan bildiriblər.

Qeyd olunub ki, bütün uçuşlar cədvəl üzrə həyata keçirilir.

Xatırladaq ki, son günlər Bakıda güclü külək əsir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti yanvarın 10-da da Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyini bildirir.

