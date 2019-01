10 ildir şəkər xəstəsi olan türkiyəli pasiyent bu reseptlə qısa müddətdə insulindən imtina edib. O, sadəcə su ilə qanda şəkəri normada saxlamağı bacarır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən bildirir ki, o, içdiyi möcüzə suyu necə hazırladığını lentə alaraq digər xəstələrin də məlumatlı olması üçün paylaşıb.

Qısa müddətdə rekord qıran bu resept çox xəstələr tərəfindən sınanılıb.

Həkimlər isə bir su ilə diabetin müalicəsinin mümkünlüyünə inanmırlar.

Həmin videonu təqdim edirik.

