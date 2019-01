Türkiyənin “Kral” televiziya kanalı bağlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə telekanalın “Twitter” səhifəsində yazılıb.

Bildirilir ki, telekanalın yayımı fevralın 1-dən dayandırılacaq.

