Türkiyənin "Atv" kanalında yayımlanan "Kim milyoner olmak ister" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, yarışmada iştirakçıya "İlk hansı heyvana silikon taxılıb" sualı verilib. Hər kəsin marağına səbəb olan bu qeyri-adi suala iştirakçı düzgün cavab verə bilməyib və uduzub.

Qeyd edək ki, sualın doğru cavab "İt" olub.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

