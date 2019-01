Avstriyada qar uçqunu baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 xizəkçi həlak olub, bir nəfər isə itkin düşüb.

Ölən xizəkçilərin Almaniya vətəndaşı olduğu bildirilib. Onların cəsədləri xilasedicilər tərəfindən tapılıb. İtkin düşən şəxsin isə axtarışları davam etdirilir.

