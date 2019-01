Günün qoroskopu - Səhhətinizə fikir verin

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - pozitiv məzmunlu işlərdə gərginlik hiss olunacaq. İntriqa, rəqabət, xüsusi gözləntilərinizin olduğu situasiyalardakı sürətlənmələr sizi tonusda saxlayacaq. Tələskənliyə yol verməyin. Ünsiyyətdə diqqətli olun. Daxili enerji və ya gərginlik sizi düşünülməmiş addımlar atmağa vadar edə bilər. Yaxın ətrafınızdakı insanların mövqelərini qulaqardına vurmayın. İmicinizdə dəyişikliklər etmək, informasiya aramaq, dəvət aldığınız tədbirə qatılmaq üçün yaxşı gündür. Axşam saatlarında bir qədər dincəlin.

Buğa - nəzərdə tutduğunuz bəzi işlərdə çətinliklər yaranacağına hazır olun. Əsəbi, kəmhövsələ olmayın. Dəyişikliklərə meylli qərarlar qəbul etməyin. Tərəfdaş və ya həmkarlardan biri kəskin iradlarla çıxış edə bilər. Önəmli görüş və ya mühüm danışıqları sabahadək təxirə salın. İntellektual fəaliyyət üçün yaxşı gündür. Köhnə problemin sürətli həlli və faydalı nəticə verəcək spontan görüş ola bilər. Vurnuxma və mənasız söhbətlərdən uzaq durun. Başqalarının problemlərini çözməyə çalışmayın. Mənasız diskussiyalar boş vaxt itkisidir. Günü qeyri-rasional keçirməyin. Sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı məlumat toplayın, təcrübəli insanlarla məsləhətləşin.

Əkizlər - işgüzar fəallıq üçün əlverişsiz gündür. Planlarınızı tələsmədən reallaşdırın. Niyyətlərin razılaşdırılması və planların müzakirəsi ilə bağlı problemlər hiss oluna bilər. Şərtlər və situasiya sizdən sürətli seçim tələb edir. Seçim şəxsən sizə gərək deyil və yersizdir. Yaxşıca düşünün, perspektivlərinizi yenidən dəyərləndirin. Təhlükəli oyundan çıxın. Sizi intriqalara cəlb edən və ya nəzərdə tutmadığınız işdə iştirakınızı tələb edən olaylardan kənar durun. Axşam saatlarında enerji və emosiyalar çoxdur. Sizə pozitiv emosiyalar bəxş edəcək ünsiyyət çevrəsini, məşğuliyyəti seçin.

Xərçəng - çoxsaylı vədlər və öhdəlikləriniz sizə yeni imkanlardan yararlanmağa imkan vermir. Ev işləri və məişət qayğıları planlarla gözləntilər arasında münaqişə yaradır. Əlinizdən gələni edin, amma bacardığınızdan artığına can atmayın. Münasibət və reaksiyanız indi fəaliyyətinizdən daha önəmlidir. Perspektiv planlarınız üçün önəm kəsb edən işlərdə səhvlərə yol verməmək üçün vurnuxmayın. Yaşamınızda mütləq qayda yaradın. İndi adi istəklər təsiri bağışlasa da, sonradan ağır müşkülə çevriləcək problemlər yaratmayın. Axşam saatlarını ailəvi istirahətə həsr edin. Yolda olmayın.

Şir - situasiyanı gərəkli istiqamətdə yönləndirmək üçün stereotiplərdən uzaqlaşın. Həmsöhbətinizin əhvalını hiss edin. Onun davranışında dəyişkənlik var. Qarşınıza ciddi məqsədlər qoyubsunuzsa, qətiyyətlə irəliləyin. Ailəvi müzakirələr və sizin üçün önəmli təmaslarda ifrat emosiyalara varmayın. Ev işləri, məişət qayğıları və yaxınlarınızın planları nəzərdə tutduğunuzdan da artıq vaxt, zaman tələb edəcək. Reaksiylarınıza nəzarət edin. Birbaşa iştirakınızı tələb edən işlərdə sayıq odun. Ətrafınızda rahat, komfortlu şəraitin yaranmasına can atın.

Qız - gərginlik, heç bir motivasiyası olmayan əhval dəyişkənliyi və narazılıq yarana bilər. Yaxınlarınızdan biri aqressiv və dözümsüz davranırsa, səbrli olun. Kiminsə etiraflar və ya qəfil açıqlamaları sizdə diskofmort hissi yarada bilər. Lakin bu, cavab axtardığınız sualın aşkarlanmasıdır. Yaşamın öz qaydalarını diqtə etdiyi anlardan yayınmaq mümkün deyil. Əsas məsələləri reallaşdırmağa davam etmək üçün güzəştlərə ehtiyac var. Günün ikinci yarısında görüş və ünsiyyəti təxirə salmayın. Alış-verişdə bədxərclik etməyin. Yaradıcılıq üçün əlverişli zamandır.

Tərəzi - gərəkli nəticə əldə etmək üçün qətiyyətli, iradəli olun. İş və ya layihənizə cəlb etməyə çalışdığınız insanı dilə tutun. Fəaliyyətinizdə passiv olmayın. Günün ikinci yarısında təkbaşına, müstəqil fəaliyyət göstərin. Emosiyalarınızın burulğanına düşməyin. Situasiyanın gərildiyini hiss etsəniz, səbrli olun. Planlaşdırdığınız işi tamamlayın. Qəfil xəbərlər sizə maraqlarınızın çərçivəsində yeni tərəfdaşlıq vəd edir.

Əqrəb - hisslərinizi araşdırın. "Köhnə yara"ların qövr etməsi istisna deyil. Belə zamanda mümkün narazılıqdan, emosiyaların kəskinləşməsindən qorunmaq çətindir. Əsəbi olmayın, yaşananların məğzini anlamağa çalışın. Gərginlik "ya hər şey, ya heç nə" prinsipi ilə çözüm tələb edir. Təmayüllər destruktiv olduğundan sizə təzyiq göstərən hisslər və emosiyalardan qurtulun. Ümumi çətinliklərin sınağından keçməmiş münasibətləri qoruyun. Qiymətli hesab etdiyiniz dəyərlərin bəziləri şərtidir. Yalnız bilavasitə məna kəsb edən nəsnələrə nail olmağa çalışın.

Oxatan - təxəyyülünüz bu gün sizə yardım etməklə yanaşı, problemlər də yarada bilər. Hər şey məşğul olacağınız işdən asılıdır. Rutin və yeknəsək işlər planlamayın. Sizi sürprizlər və tapıntılar gözləyən yaradıcı işlər daha önəmlidir. Bu gün nədən imtina edəcəyinizdən xəbər verən intuisiyanızın səsinə qulaq asın. Dostlarla görüş xoş duyğular verəcək. Diqqətinizi fərqli maraq dairəsinə yönəldəcək və ya maddi perspektivlərinizə faydalı düzəlişlər edəcək yeni tanışlıq istisna deyil. Səfər və səyahət, alış-veriş üçün münasib gündür. Aradığınız informasiyanı tapmağa çalışın.

Oğlaq - öhdəlikləriniz, verdiyiniz vədlərin yerinə yetirilməsini, ev işlərinin görülməsini unudaraq yaxın ətrafınızdakı insanların maraqlarının təminatına can atmayın. Ümumi planlarınızı reallaşdırmaq istəyirsinizsə, təmkinli və soyuqqanlı olun. Hansısa işdə iştirak və ya yardım istəsələr, laqeyd qalmayın. Günün ikinci yarısında tək qalmaq, müstəqil çalışmaq istəyəcəksiniz. Fəqət, yaxınlarınızın istəklərini, sorğu və xahişlərini unutmayın. Tərəfdaşlardan birinin qəribə davranması, planları dəyişməsi, anlaşmanı pozması istisna deyil. Mübahisə mənasızdır, çünki uzun-uzadı çək-çevirdən sonra ilkin varianta qayıdacaqsınız.

Dolça - tələskənlik, dağınıqlıq, nevroz davranış yolverilməzdir. İnformasiya axtarışı, çətin intellektual məsələnin həlli ilə ciddi məşğul olsanız, məhsuldar gündür. Çərçivə nə qədər dar, vaxt nə qədər azdıra - səyləriniz və zəhmətiniz bir o qədər effektiv olacaq. Etiraflara ifrat dərəcədə aludə olmayın, ətrafınızdakı insanların mövqelərinizi mütləq qəbul etmələrinə çalışmayın. Təşəxxüslü və eqoist olmayın. Yaranmış çətinliklər, puç olmuş arzular və reallaşmayan planları ciddi təhlil edin. Yeni fəaliyyət planı hazırlayın. Qərarlarınız orijinallığı ilə fərqlənə bilər. Gerçəkdən də, mühüm məsələdən söhbət gedirsə, qərarlarınız orijinallığı ilə fərqlənə bilər.

Balıqlar - görüləsi işlər və aldığınız tapşırıqlar artır. Yeni planlar var. Amma çin olmamış arzular, gerçəkləşməyən ümidlər hərəkətinizi yavaşıda bilər. Pis xəbərin alınması, harasa yollanaraq hansısa problemin həll edilməsi ehtiyacının yaranması mümkündür. Yaxınlarınızdan birinin qarşılaşdığı problemin həllində ona yardımçı olun. Dəyər verdiyiniz insanlara dəstək olun. Səhhətinizə fikir verin. Axşam saatlarında fiziki işdə, gəzintidə xeyir var.

