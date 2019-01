İranda güclü qar yağıb, yollar və məktəblər bağlanıb

İranda son 48 saat ərzində yağan güclü qar bir sıra regionlarda yolların və məktəblərin bağlanmasına səbəb olub.

Metbuat.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, İranın Xuzistan, Qərbi və Şərqi Azərbaycan, İsfahan, Küdistan, Simnan, Mazandaran regionlarına yağan güclü qar əhali üçün böyük problemlər yaradıb. Bu regionların yolları və məktəblər, səhiyyə müəssisələri fəaliyyətlərini dayandırıb.

İranın Yardım və Xilasetmə Təşkilatını sədri Murtaza Səlimi mətbuata verdiyi açıqlamasında qeyd edib ki, bir çox kəndlərin yolları bağlanıb və onların rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Hazırda xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir və yollar qardan təmizlənir. Onun sözlərinə görə, qarın altında qalan 300-ə yaxın avtomobil sürücüsü ilə birlikdə xilas edilib. Çovğun həyata keçirilən tədbirlərə mane olur. Buna baxmayaraq, xilasetmə işləri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.