Dəhşət! Timsah sahibini yedi

İndoneziyada araşdırma mərkəzində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla bildirir ki, 44 yaşlı Dizi Tuvo adlı qadın baxdığı timsah tərəfindən yeyilərək öldürülüb. Merri adlı timsahın qadını hovuzun içərisinə sürümək üçün 2 metrlik divarın üstündən atıldığı iddia edilir.

Tuvonun köməyinə gələ bilməyən dostları, 4 metrlik timsahın çənəsində qadının parçalarının olduğunu deyiblər.

Timsahın qadını yediyini təsdiq etmək üçün onu labaratoriyaya götürüblər.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

