İspaniyada 300 ildir davam edən ənənə etirazlara yol açıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən məlumat verir ki, festival zamanı insanlar atların belində alovun içindən keçir.

Lakin bəzi dairələr bunu atlara işgəncə kimi dəyərləndirir. İnanca görə, insanlar atlarını alovun içərisindən keçirməklə onları pis hadisələrdən və xəstəliklərdən qoruyur.

Sübhan / METBUAT.az

