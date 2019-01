Səhiyyə Nazirliyi güclü küləyin fəsadlarını açıqladı - Çox sayda insan xəsarət alıb

Qaradağda Tır aşıb.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə zamanı Türkiyə vətəndaşı xəsarət alıb. Yaralıya tibbi yardım göstərilərək, evə buraxılıb.

Binə ticarət mərkəzində isə kişinin üstünə reklam lövhəsi aşıb. Onun vəziyyəti orta ağırdır. Həyatı üçün təhlükə yoxdur.

Lökbatanda yerləşən qarajda kişinin üstünə darvaza aşıb. Ona döş qəfəsinin əziyi diaqnozu qoyulub. Xəsarət alan şəxs Neftçilər xəstəxanasına aparılıb.

Daha bir nəfəri isə Suraxanıda külək yıxıb. O, baş nahiyəsindən xəsarətlər alıb.Yaralı Sabunçu xəstəxanasına aparılıb. Vəziyyəti normaldır.

