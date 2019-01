Keşlədə quldurluq edən Şamaxı sakini saxlanılıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Nizami RPİ 23-cü PŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 17-də Keşlə qəsəbəsi ərazisində bir qadına zor tətbiq edərək içərisində pul və maaş kartı olan çantasını almaqda şübhəli bilinən Şamaxı rayon sakini Tural İsrafilov saxlanılıb.

