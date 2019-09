Kütləvi toy Ginnesin rekordlar kitabına düşüb - VİDEO

Dağıstanın Dərbənd şəhərində yerli narın-nəcisi stadionunda bazar günü keçirilən çoxmillətli toy və qonaqların sayına görə olan mərasim Ginnesin rekordlar kitabına düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, Dərbənd administrasiyasının Zaqs şöbəsinin müdiri Tatyana Marçenko toyun reallığını qeyd etdi: "Vətəndaş qeydiyyatı idarələri tarixində ilk dəfə olaraq ən böyük çoxmillətli toy mərasimi olan qədim Dərbənddə belə bir möhtəşəm hadisə ilə qarşılaşıram.16 millətin nümayəndələrinin 24 cütlüyünün müvafiq məlumatları 29 sentyabr 2019-cu il tarixdə Dərbənd şəhər vətəndaşların qeydiyyatı aparatı kitabına daxil edilmişdir. Rusiya Federasiyasının ailə kodeksinə əsasən, bu gün öz ailələrini yaradan cütlüklərin məlumatlarının qeydə alınması faktını təsdiqləyirəm".

