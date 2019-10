“Bacarmadığımı da öyrənərəm” – Uşağını göstərməkdən boyun qaçıran Oksana – VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi rəqqasə Oksana Rəsulova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə oğlunun göstərməməsinin səbəbini açıqlayıb:

“Uşağımı göstərmək istəmirəm. Şou-biznesdə bir neçə ailələr var ki, övladlarını göstərmirlər. Uşaqların bəlli dövrü var, onları qorumaq lazımdır. Onlar ağ vərəqdir. Mənfi enerji uşağa tez yapışır. Tövsiyə edərdim ki, uşaqlarının şəklini paylaşmasınlar. Ağıllı valideynlər bunu etmir. Edənlərə həsrətlə baxıram. Axı mən də istəyirəm. 10 ildən artıq idi ki, övlad sahibi olmaq istəyirdim. Problemlər vardı deyə alınmırdı. Həyatımda ən böyük tapıntımı tapmışam. Övladıma görə bacarmasam kimə görə bacararam?! Bacarmasam öyrənərəm”.

