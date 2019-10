Azərbaycanlı müğənni tarixə düşdü: mahnısının izlənmə sayı 100 milyonu keçdi - VİDEO

Gənc müğənni Üzeyir Mehdizadənin "Yaxşı olar” mahnısına çəkilmiş klip ötən il "YouTube” kanalına yüklənib və bu günə kimi klipə 100 milyon 300 min baxış olub. Bu rəqəm Azərbaycanda demək olar ki, rekord həddir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda Üzeyir Mehdizadəyə birmənalı yanaşılmasa da, bəzi qonşu ölkələrdə onu çox sevirlər. Türkiyədə həmyerlimizin çoxsaylı fanatı var. Ötən il müğənninin Türkiyədə verdiyi konsertdən yayılan görüntülər hər kəsi şoka salmışdı. Həmin görüntülərdə müğənninin səhnəyə çıxarkən fanatları tərəfindən necə böyük coşqu ilə qarşılandığı, izdiham yaşandığı əks olunmuşdu.

Türkiyədən əvvəl Üzeyir Mehdizadə Rusiyada, Özbəkistanda da məşhurluq qazana bilib.



Yerli mətbuatda yayılan məlumata görə, müğənninin "O yana gedir, bu yana gedir” mahnısı telefon zənglərinə əlavə edilmək üçün gecə-gündüz özbək televiziyalarında reklam olunurmuş. Həmçinin, müğənni Özbəkistana tez-tez dəvət alır. Demək olar ki, o, Özbəkistanda toy aparan yeganə azərbaycanlı müğənnidir. Eləcə də Türkmənistanın sənətçiləri onun mahnıların müraciət edir, klip çəkdirirlər. (Azxeber.com)

Metbuat.az Üzeyirin təşəkkür videosunu təqdim edir:

