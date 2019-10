Müğənnilər Sevinc və Sevil Səfərovanın insult keçirən anası hələ də reanimasiyadadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-a bacıların prodüseri Aysel məlumat verib.

“Hazırda reanimasiyadadır. Çox güman ki, ya sabah, ya da birisi gün palataya köçürüləcək. Hazırda vəziyyəti normaldır. Səhhəti yaxşılığa doğru gedir”, - deyə prodüser qeyd edib.

Qeyd edək ki, bacıların anası ayın 2-də insult keçirib. Bu barədə özləri sosial şəbəkə səhifələrində məlumat yayıblar.

