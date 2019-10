Bakıda 2 nəfərdən külli miqdarda narkotik vasitə götürülüb.

“Report”un məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi və Səbail rayonları ərazisində baş verib.

Belə ki, Binəqədi Rayon Polis İdarəsi 5-ci Polis Bölməsi və Daxili İşlər Nazirliyinin Əlahiddə Çevik Polis Alayının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tərbirləri zamanı Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş, 1988-ci il təvəllüdlü İ.Zaranovdan 222 qram metamfetamin aşkar edilərək götürülüb.

Bundan başqa, Səbail Rayon Polis İdarəsi Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsi və 9-cu Polis Bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Ə.Abdullazadə saxlanılıb.

Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 125 qram “Tramadol” və 0,65 qram metamfetamin aşkar edilərək götürülüb.

Hər iki faktla bağlı araşdırmalar aparılır.



