Bakı. Trend:

Əfqanıstanın Laqman əyalətində minalanmış yük maşınının partlaması nəticəsində 2 hərbi qulluqçu həlak olub, daha 26 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, partlayış polis binasının yaxınlığında baş verib.

Partlayışa görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

