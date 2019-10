Lavrov: "Liviya yeni terrorçuluq mərkəzinə çevrilə bilər"

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Soçidə xüsusi xidmət, təhlükəsizlik orqanları rəhbərləri ilə görüşündə deyib.

O bildirib ki, ölkədə davam edən şiddətli qarşıdurmalar təhlükəsizlik boşluğunun yaranmasına gətirib çıxarıb:

"Bu boşluq fonunda müxtəlif terrorçu qruplaşmaları baş qaldırır, Liviyaya İraqdan və Suriyadan silahlılar toplanır"

Milli.Az

