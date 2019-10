Almaniya Kansleri Angela Merkel və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığının mərkəzində tez zamanda "normand" formatında sammitin keçirilməsinə hazırlıq olub. Onlar həmçinin Suriya və Liviyadakı vəziyyəti, o cümlədən Ukrayna vasitəsilə qazın tranzitinin davam etdirilməsi haqqında davam edən danışıqları müzakirə ediblər".



Qeyd edilir ki, telefon danışığı oktyabrın 19-u baş tutub.

