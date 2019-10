Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Venesuela Prezidenti “Twitter”də bildirib.



Venesuela Prezidenti N. Maduronu hava limanında Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Əli Əhmədov qarşılayıb.

