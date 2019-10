Venesuela Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduronun Azərbaycan Respublikasına səfəri oktyabrın 27-də başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Nikolas Maduronu Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.

