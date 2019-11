Boliviyada müxalifət tərəfdarları ölkədə etirazları nümayiş etdirməyən "Patria Nueva" dövlət radiostansiyasını və "Bolivia TV" (BTV) milli telekanalını ələ keçiriblər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Patria Nueva"nın direktoru İvan Maldonado RİA "Novosti"yə bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.