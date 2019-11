Boliviya Prezidenti Evo Morales rəsmən istefa verdiyini elan edib.

"Report" xəbər verir ki, bundan əvvəl ölkənin güc strukturları onu ölkədə sabitliyin təmin olunması üçün vəzifədən getməyə çağırmışdı.



