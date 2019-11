Boliviyanın vitse-prezidenti Alvaro Qarsiya Linera da istefa verdiyini açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Alvaro Qarsiya sosial şəbəkələrdə yayılan müraciətdə bəyan edib.

“Mən vitse-prezident vəzifəsindən istefa verirəm” deyə, o müraciətində bildirib.

Qeyd edək ki, Boliviya prezidenti Evo Morales rəsmən istefa verdiyini bəyan etmişdi.



