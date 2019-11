Terror qruplaşması PKK Suriyanın Rəsulayn bölgəsində terror aktı törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 17 nəfər ölüb, 20-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi "Tvitter" hesabından açıqlama verib:

"Canilikdə İŞİD-dən geri qalmayan PKK Fəratın şərqindəki sivillərə qarşı hücumlarını davam etdirir. Uşaq qatilləri bu dəfə Rəsulaynın qərbindəki Təl-Xələf kəndində partlatdıqları nəqliyyat vasitəsi ilə 17 nəfəri öldürdü, 20-dən çox insani isə yaraladı".

