Xaçmaz rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə Xudat şəhəri ərazisində, Nabran yolu istiqamətindəki körpünün yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, "QAZ-53" markalı çirkab suları daşıyan yük maşını "Mitsubishi L200" markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ziyan dəyib, həmçinin tullantı ətrafa dağıldığından ərazini üfunət iyi bürüyüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.













