Çavuşoğlu və Pompeo telefon danışığı aparıb

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ABŞ dövlət katibi Maykl Pompeo ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbələrdə bildirilib.

Məlumata əsasən, nazirlər İran və İraqdakı vəziyyəti və ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər.

Xatırladaq ki, yanvarın 3-də Bağdad Hava limanının raket zərbələrinə məruz qalması nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Qüds Xüsusi Qüvvələrinin rəhbəri general Qasım Süleymani öldürülüb. Pentaqon generalın öldürülməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Qeyd edilir ki, əməliyyatın məqsədi gələcəkdə İran tərəfindən hücumların qarşısını almaq olub.

