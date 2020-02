Almaniya Kansleri Angela Merkel yanvarın 24-ü Türkiyəyə səfər edəcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, səfər çərçivəsində Kansler Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək.

Bildirilir ki, görüş zamanı tərəflər miqrasiya böhranını, Suriya və Liviyadakı son hadisələri müzakirə edəcəklər.

