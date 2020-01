“Səhrada məhəbbət”in Barbarası illər sonra - FOTOLAR

Vaxtilə keçmiş ANS TV-də yayımlanan “Səhrada məhəbbət” serialında Barbara obrazını canlandıran kolumbiyalı aktrisa Sara Mintz inanılmaz dəyişikliyi ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2001-ci ildə lentə alınan 121 bölümlük serialla məşhurlaşan sənətçi bu günlərdə İnstaqramın aktiv istifadəçilərindəndir.

Məşhur prodüser Coşua Mintzlə evlənən Saranın bu izdivacdan Akiva və Yehuda adlı əkiz övladları dünyaya gəlib.

Xarici görünüşündə xeyli dəyişiklik olan aktrisa hazırda 44 yaşındadır. (Axşam.az )

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.