Rusiya Federasiyası 2020-2021-ci tədris ili üzrə "Study in Russia" adlı təqaüd proqramı elan edir.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, proqramda iştirak üçün sənədlərin qəbulu https://edu.rs.gov.ru/ internet səhifəsində göstərilən qaydada həyata keçirilir.

Təqaüd proqramına müraciət etmək istəyən namizədlər üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur.

Milli.Az

