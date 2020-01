Xoşbəxtliyi çəkən qız - VİDEO

Vinnitsa şəhərindən olan doqquz yaşlı İra nadir bir genetik xəstəliyin daşıyıcısıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir il ərzində qız fizioloji olaraq səkkiz il yaşayır. O idman və rəqslə məşğul olmaq istəsə də xəstəliyi buna imkan vermir. Xəstəliyin öhdəsindən gəlməyin bir yolu isə yalnız yaradıcılıq idi. İra rəsm çəkməyi sevirdi. Valideynləri bu yolda ona dəstək olurlar.

İndi gənc rəssamın on səkkiz əsəri var. Onun çəkdiyi canlı şəkilləri Kiyevdəki bir sərgidə nümayiş etdirilir.

İra'nın arzusu isə əsərlərini Paris sərgi salonlarında nümayiş etdirməkdir.

